Ombriano ha un grande cuore, cade Casalmaggiore

CREMA - Un successo e una sconfitta. La giornata delle nostre formazioni di C Silver è in chiaroscuro. Bene Ombriano con Bergamo, cade in casa Casalmaggiore con San Pio.

OMBRIANO 67

BERGAMO 62

Crema Assicurazioni Ombriano: Dedè 6, Airoldi 11, Fall 9, Ghislandi, S. Lecchi 5, Bonacina ne, Donati 6, Ravanelli 3, P. Lecchi, Turco 18, Tasso 8, Basso Ricci 1, Cattaneo ne. All. Bergamaschi.

Excelsior Bergamo: Agazzi 4, Ghisleni, Spila, Tonsi 2, Arrigoni 2, Adami 9, Aristolao 10, Rovetta 10, Casanova 10, Locatelli 4, Biagini 10, Ondei 1. All. Blasizza.

Arbitri: Invernizzi e Lanotte di Pavia.

Parziali: 13-20, 34-28, 55-41.

Mvp: Turco.

CASALMAGGIORE 69

SAN PIO X 86

Èpiù Casalmaggiore: Gaudenzi 16, Orlandelli 14, Mangiapane 10, Verzellesi 9, Raskovic 6, Rossi 6, Bosio 3, Lombardi 3, Guerra 2, Assensi, Donzelli, Frisullo. All. Parazzi.

San Pio X Mantova: Natali 26, Asan 16, Mauceri 16, Malagutti 12, Steccanella 12, Lo 4, Brusini, Castagna, Cattelani, Coghi, Donati, Pongiluppi. All. Gabrielli.

Arbitri: Codola di Brescia e Lupo di Milano.

Parziali: 12-22, 30-35, 48-69.

Mvp: Natali.