Massimo Bulleri nuovo coach di Orzinuovi

ORZINUOVI - Era nell’aria. Si tratta dell’esonero di coach Fabio Corbani dall’Agribertocchi Orzinuovi di serie A2. L’inizio di campionato con sole sconfitte è stato fatale al tecnico. Al suo posto un emergente come Massimo Bulleri dopo l’esperienza dello scorso anno a Varese. Classe 1977 e nativo di Cecina, Massimo Bulleri è stato, da giocatore, uno dei playmaker più forti nella storia della pallacanestro italiana.

Alessandro Muzio, ds dell’Agribertocchi: 'È doveroso un saluto a coach Fabio Corbani, che è stato con noi a cavallo di tre stagioni e ha sicuramente contribuito alla crescita sia dell’ambiente che della società, dall’alto della sua esperienza in Serie A2. Purtroppo questa stagione non è iniziata bene e, ragionando su tutto quanto è accaduto negli ultimi due mesi, abbiamo preso una decisione sofferta, perché, a prescindere dai risultati, non è mai facile cambiare l’allenatore, in quanto si creano rapporti quotidiani ed è complicato dare notizie del genere. Accogliamo coach Massimo Bulleri, un tecnico giovane ed emergente, che, dopo un’eccellente e vittoriosa carriera da giocatore, ha cominciato da quattro anni ad allenare. Siamo convinti che sia un allenatore ambizioso, con voglia di fare e determinato a raggiungere alti livelli e speriamo insieme di invertire la tendenza di questo periodo, in cui abbiamo faticato e non sono arrivati buoni risultati'

'Sono estremamente contento e orgoglioso di essere a Orzi. È un’opportunità importante. È un’occasione che voglio sfruttare al meglio che spero e credo possa dare soddisfazione a me stesso, alla società e a tutti i tifosi. Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare' ha detto Massimo Bulleri.