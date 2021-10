Cremonese, contro il Pisa arbitra l'internazionale Orsato

CREMONA - Dopo la direzione di Aureliano della sezione di Bologna a Brescia, per la gara di giovedì sera contro il Pisa è stato designato il fischietto internazionale Daniele Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Luigi Rossi di Rovigo. Quarto ufficiale sarà Francesco Luciani di Roma 1. Al Var ci sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, con assistente Domenico Rocca di Catanzaro. Orsato ha diretto la Cremonese già tre volte e sempre in gare che hanno visto vincere i grigiorossi. La prima direzione risale al 26 settembre 2004 in serie C1 quando i grigiorossi allo Zini superarono il Mantova 2-1. Successivamente Orsato ha diretto, sempre in serie C1, Cremonese-Sangiovannese 2-1 e Lucchese-Cremonese 1-2 nel febbraio 2005. Dopo oltre 16 anni il fischietto veneto torna quindi allo Zini per la terza volta (quarta in totale con la Cremonese).