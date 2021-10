Pecchia: 'Vanoli, siamo una grande squadra'

CREMONA - '«Siamo al 70%. Se togliamo qualche sbavatura possiamo fare bene. Siamo una grande squadra'. Andrea Pecchia ha le idee chiare. 'Siamo una squadra nuova. Questa è la verità. Rispetto allo scorso anno di fatto è cambiato quasi tutto il roster. Sono rimasti Poeta e Cournooh solamente. Serve avere pazienza e trovare la giusta dimensione. Poi non bisogna dimenticare che in molte occasione conta anche il valore dell’avversario. Contro Trento per tre quarti siamo stati in partita, contro Brindisi abbiamo perso in modo rocambolesco. C’è il rammarico per aver gettato qualche occasione, ma la strada è quella giusta. Domenica vedremo con Reggio Emilia. Con i pugliesi sarebbe bastata più cattiveria negli ultimi rimbalzi difensivi. Quello di Zanelli ci ha fatto male.

Pecchia è un ragazzo umile: 'Provo a essere utile in qualsiasi posizione. Do una mano alla squadra in diversi ruoli dal play all’esterno fino al lungo. Cerco di mettere in campo intensità e provo a trascinare la squadra. Mi piace molto correre in campo aperto. Devo migliorare sul tiro, quello di sicuro. Sto lavorando molto con gli assistenti Beppe Mangone e Gigi Brotto. Amicizie? Con gli italiani c’è ovviamente un grande feeling, ma anche con i ragazzi americani si è instaurato un bellissimo rapporto. Stiamo un gruppo compatto anche fuori dal campo. Ci piace stare insieme. Appena saremo al completo in campo potremo divertirci ancora di più'.