Cremonese-Pisa: 0-1 al 34'

34' ⚽ GOL del Pisa. Ospiti in vantaggio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva un violento sinistro da parte di Beruatto. Tiro deviato anche da Bianchetti.

33' Sibilli calcia da fuori. Carnesecchi para e mette in corner.

30' Buona chiusura di Okoli, che ferma Lucca e poi lo salta.

26' Cartellino giallo per Birindelli.

25' Cross di Baez allontanato da Leverbe.

23' Ancora 0-0 a metà primo tempo. Partita equilibrata.

19' Grande occasione per il Pisa. Sugli sviluppi di un corner la palla vaga in una mischia nell’area piccola, ma nessuno riesce a calciare in porta. Si salva la Cremonese.

15' Punizione di Bartolomei calciata alta.

14' Ammonito De Vitis.

13' Tiro di Sibilli abbastanza lento, bloccato da Carnesecchi.

12' Di Carmine prova a sorprendere da lontano Nicolas, un po' fuori dai pali. Palla altissima.

9' Primo corner della gara anche per il Pisa.

8’ Cross di Di Carmine troppo lungo per Bartolomei. Ci riprova Crescenzi che calibra male il traversone per l’attaccante grigiorosso. Palla tra le braccia di Nicolas.

6' Tentativo di Valzania. Tiro debole che non crea problemi a Nicolas.

5' Iniziativa di Zanimacchia sulla sinistra. Cross deviato in corner.

2' Buona partenza della Cremonese, Pisa molto aggressivo. Cross basso di Valeri, Di Carmine calcia male. Palla sul fondo

1' È iniziata Cremonese-Pisa. Primo pallone giocato dai padroni di casa. calcia Valzania.

0' Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. Squadre in campo agli ordini di Orsato: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo verde.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Crescenzi, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Fagioli, Bartolomei; Baez, Di Carmine, Zanimacchia.

In panchina: Ciezkowski, Sarr, Ravanelli, Nardi, Ciofani, Buonaiuto, Strizzolo, Meroni, Sernicola, Vido, Castagnetti, Gaetano.

Allenatore: Pecchia.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Toure, De Vitis, Marin; Gucher; Lucca, Sibilli.

In panchina: Livieri, Dekic, Hermannsson, Cohen, Nagy, Mastinu, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, Piccinini, Marsura.

Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Orsato di Schio.