'Vanoli, concentrazione massima per volare'

CREMONA - 'Reggio è probabilmente una delle squadre più in forma del campionato sia a livello atletico che mentale'. A parlare è il viceallenatore della Vanoli, Gigi Brotto, in conferenza stampa per presentare la gara contro la Reggiana di sabato a pranzo a Bologna. Loro arrivano dalle vittorie di Varese e Saragozza in coppa. Parliamo di una squadra parecchio simile al proprio allenatore Caja. Sono molto organizzati. In attacco segnano con frequenza, i 22 assist sono un dato importante con Cinciarini che ne smazza una decina a partita. Noi dobbiamo leggere la loro difesa. quella poi sarà la chiave per fare un buon attacco. Servirà grande concentrazione nella nostra metà campo, sotto tanti aspetti. Gli americani stanno crescendo un passo alla volta. Sono arrivati tardi, è normale che gli serva più tempo. Tutti stanno facendo passi avanti sia dal punto di vista tecnico che dell’amalgama. Lo staff tecnico ormai lavora in simbiosi. Siamo tanto tempo insieme e ogni gara è preparata nei minimi dettagli. C’è grande sintonia tra tutti noi'.