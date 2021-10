Tiri liberi letali, Crema cade a Olginate

OLGINATE - Terza sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Crema, che a Olginate gioca una partita discontinua e si vede sfuggire via gli avversari nel finale. Indubbiamente i rosanero hanno qualcosa di cui lamentarsi per qualche fischio molto dubbio negli ultimi minuti, ma devono anche recriminare molto con sè stessi per aver perso di 5 una partita dove hanno sbagliato ben 13 liberi sui 24 tirati e dove hanno avuto un +11 a rimbalzo. Un momento difficile per i rosanero, che pagano probabilmente ora le tante assenze avute in preparazione, ma che si può superare solamente rimanendo uniti e continuando a lavorare duro.

OLGINATE 71

CREMA 66

Olginate: Negri 6, Maspero 20, Ambrosetti 16, Cucchiaro 8, L. Brambilla 6, M. Brambilla ne, Okiljevic 3, Baparape 5, Natalini ne, Bloise ne, Castagna ne. Tomcic 7. All. Cilio.

Crema: Cernivani 8, Venturoli 12, L. Montanari 12, Esposito 9, Seck 12, Ziviani 4, Mercado ne, Guerini ne, Collini ne, Del Sorbo 2, F. Montanari 6, Bianconi 1. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Vastarella e Del Gaudio.

PARZIALI: 17-19, 40-31, 50-52.

Note:Crema da tre 5-21, da due 20-39, liberi 11-24.

Mvp:Ambrosetti.