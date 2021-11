Cremonese-Spal: 1-0 al 34', rete di Buonaiuto

34' ⚽ GOL della CREMONESE. Incredibile contropiede della Cremonese che passa in vantaggio con un gol di Buonaiuto lanciato direttamente da Carnesecchi.

32' Spal vicinissima al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Mancosu deviato da Valeri sulla linea

30' Problema fisico per Strizzolo, Pecchia inserisce Buonaiuto

26' Pericoloso tiro di Esposito che sfiora il palo della porta della Cremonese.

25' Ammonito Strizzolo per una trattenuta.

23' La Spal ora insiste: bel tiro di Melchiorri parato a terra da Carnesecchi.

22' Buon momento per la Spal: dopo un’azione insistita ancora Colombo trova il tiro dal limite dell’area ma il pallone finisce alto.

20' Occasione per la Spal con un bel tiro di Colombo che finisce a lato.

18’ Dopo un inizio in pressing, la Cremonese sembra rifiatare e la Spal riesce a contrastare i grigiorossi soprattutto a centrocampo.

15’ Ammonizione per Mora per un fallo a centrocampo

5' Iniziativa tambureggiante della Cremonese con una pericolosa mischia in aria della Spal e doppia conclusione di Castagnetti.

2' La sfida fra Cremonese e SPAL si accende subito. Volata sulla destra di Zanimacchia che appena dentro l’area subisce un contrasto che cade a terra. Proteste dei grigiorossi per un calcio di rigore e ammonizione di Gaetano per protesta.

1' Partita iniziata.

Saluto fra le squadre

0' Mister Pecchia anche per la sfida contro la Spal, almeno inizialmente, fa a meno di Buonaiuto che parte in panchina. Assenza dell’ultim’ora, invece, quella di Fagioli. Secondo quanto comunicato dalla società grigiorossa il giovane centrocampista non è disponibile a causa di problemi intestinali.

Luca Strizzolo in riscaldamento

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Strizzolo; Di Carmine. Allenatore: Pecchia

SPAL (4-3-1-2): Seculin; Peda, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Viviani, Esposito, Mora; Mancosu; Colombo, Melchiorri. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Colombo di Como.

FOTO: FOTOLIVE/IVAN BIELLI