Il Crema conquista un punto in rimonta

CREMA - Finisce 2-2 la partita tra Crema e San Giuliano City, match che entrambe le formazioni avrebbero potuto vincere ma anche perdere: il Crema si è portato in vantaggio su rigore con Ferretti all'11' del secondo tempo. Ma il San Giuliano City ha pareggiato e ribaltato il risultato in pochi minuti, tra l'11' e il 15' della ripresa con Ferrario.

Poi il Crema, a un minuto dalla fine, sempre con Ferretti ha pareggiato. Sicuramente un risultato importante per i nerobianchi che giocavano contro la terza in classifica e che, per la prima volta nella stagione, sono riusciti a rimontare una situazione sfavorevole e a strappare un punto importante.