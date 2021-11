SPORTaCREMONA, da oggi si può scaricare la app

CREMONA - A partire da oggi, lunedì 15 novembre, è possibile scaricare da Apple Store e Google Play Store la nuova App #SPORTaCREMONA, diventando così disponibile sui dispositivi mobili di tutti gli appassionati dello sport cremonese. Promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona, #SPORTaCREMONA rappresenta un progetto innovativo volto a promuovere e dare risalto allo sport cittadino offrendo anche possibilità di interazione tra gli utenti e coinvolgendo soprattutto i più giovani. L’applicazione permette di avere a disposizione sui propri dispositivi tutte le informazioni sul mondo sportivo cremonese. I contenuti sono suddivisi in sezioni: dall’anagrafica alla geolocalizzazione di ogni società, dall’elenco dei corsi, ad attività ed eventi sportivi che le stesse società sportive avranno la possibilità di promuovere quotidianamente. Non solo notizie utili, ma anche tanta interattività. I contenuti pubblicati sui canali social delle realtà sportive con l’hashtag #SportaCremona convergono in una bacheca dedicata.

All’interno dell’App è presente un’intera sezione, denominata Connect dedicata all’interazione e socializzazione. Per accedere a quest’ultimo servizio, all’interno del quale è possibile pubblicare annunci di ricerca di atleti e compagni per una partita di calcetto, paddle, tennis o qualsiasi altra attività sportiva, è necessario registrarsi con un semplice nickname e mettersi in contatto direttamente tramite WhatsApp. Non resta quindi che scaricare la nuova App e scoprire tutti i dettagli delle società sportive della città ed interagire con le stesse comodamente con il proprio smartphone.