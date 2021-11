Gremizzi è "mister 200 gol"

CREMONA - Ha raggiunto quota 200 gol in carriera. E poco importa se il numero 200 è arrivato con la maglia della Stagnolmese e che la carriera in questione, si sia sviluppata tra Prima e Terza categoria e continui ora negli amatori Csi. Perché fare gol è sempre complicato a ogni livello e Massimiliano Gremizzi, è a tutti gli effetti, un bomber di razza. «Sono contentissimo di aver segnato tanti gol, anche se sono un umilissimo giocatore non professionista. Sono felice di averlo fatto sotto la barriera dei quarant’anni e perché fare gol e giocare a calcio è la mia più grande passione da quando sono piccolo».

LA DEDICA A ZIO MAURO

Max ha iniziato come tanti da bambino a tirare i primi calci al pallone. Al gioco del calcio sono legati tantissimi bei ricordi d’infanzia e proprio per questo, il gol numero 200 ha una dedica particolare. «Quando l’ho segnato ho pensato a mio zio, Mauro Gremizzi. In realtà ci penso a ogni gol, ma il 200esimo gliel’ho proprio dedicato con tutto il cuore. È stato lui a spingermi a giocare, a farmi innamorare di questo sport, che alla fine è tanta parte della mia vita. Lui mi dava 5mila lire ogni volta che riuscivo a segnare. Per incoraggiarmi a giocare, a impegnarmi, a dare il massimo in campo. E alla fine mi premiava così. Con la paghetta. Poi però, ho cominciato a segnare tanto e allora ridendo, mi ha detto che aveva deciso che mi aveva stimolato abbastanza, non c’era più bisogno delle 5mila lire, se no l’avrei mandato in rovina», ride Max, per tutti Gremio.

Gremizzi è stato sempre un giocatore piuttosto prolifico.

MISTER DEI BABY CALCIATORI

I 100 gol li ha superati mentre giocava tra categorie abbastanza impegnative e amatori nella Virtus Cremona e nel Cral. Poi il lavoro, la seconda occupazione da allenatore dei bambini nella Sported, l’hanno spinto verso un calcio più «soft». All’Olimpia e poi ora alla Stagnolmese. «Mi fa sorridere l’idea di riuscire ancora a segnare con una certa continuità. Nonostante i quasi quarant’anni, non penso a smettere, fino a che mi sentirò in grado di fare due tiri ben fatti. Da anni comunque, mi dedico a crescere i piccolini della Sported. Ho allenato i 2010 e ora anche i più piccoli del 2013. Mi danno soddisfazioni incredibili, anche se sono molto diversi dal bambino che ero io. Tutti dovrebbero avere uno zio Mauro come il mio. Che riesce a trasmetterti quella grande passione. Quella voglia di giocare tutti i giorni e non importa se piove, perché il richiamo del pallone è grande. Invece adesso ai ragazzini mancano per lo più gli stimoli. Se non li si pungola un po’, preferiscono stare davanti alla PlayStation che venire ad allenarsi sul campo. Ne ho visti e continuo a vederne tanti passare, ho avuto anche cinquanta bambini contemporaneamente quando seguivo i 2010. Adesso porto avanti i più piccoli, quelli di 7/8 anni. Sono sempre tanti e spero di lasciar loro qualcosa. Al di là degli insegnamenti calcistici. Qualcosa che abbia a che fare con il cuore, la grinta, l’amore per questo gioco».