Giani, il figlio del re del volley a Casalmaggiore per giocare... a basket

CASALMAGGIORE - Papà pallavolista e lui cestista da ora in forza a Casalmaggiore in serie C Silver. E' la storia dei Giani. Andrea (classe 1970 e ora allenatore) è considerato tra i più grandi pallavolisti di tutti i tempi, oltreché uno dei simboli della generazione di fenomeni. Alle spalle due argenti e un bronzo olimpico, oltre a Mondiali, Europei, World League e ogni tipo di titolo. Davide invece ha fatto un'altra scelta, ha sfruttato la sua altezza ma per giocare a basket. Ruolo pivot, classe 1996, ora è un giocatore della Èpiù Casalmaggiore. Torna a vestire la casacca dei Thunder con cui aveva giocato il campionato di serie C Silver nella stagione 2019/2020. Giani va a rinforzare un gruppo ben rodato, autore di un ottimo girone di andata. La squadra allenata da Walter Parazzi lo ha chiuso al secondo posto dietro San Pio X con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte, l’ultima delle quali, in volata, sul campo di Viadana. L’esordio di Giani è rimandato di qualche settimana, verosimilmente dopo la pausa natalizia per ritrovare la condizione atletica migliore. I Thunder Casalmaggiore aggiungono sicuramente una pedina importante e un giocatore che conosce già molto bene l’ambiente.