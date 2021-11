Reggina - Cremonese 1-0 (secondo tempo)

REGGIO CALABRIA - Impegno in trasferta per la Cremonese che, per la tredicesima giornata del campionato di serie B, scende in campo allo stadio Granillo per affrontare i padroni di casa della Reggina.

LA DIRETTA

46' Inizio secondo tempo. Nella Cremonese escono Sernicola e Di Carmine, dentro Valeri e Ciofani.

45' Fine primo tempo.

40' Bonaiuto supera Loiacono con un gioco di prestigio ed esplode un tiro violento, respinto con i pugni da Turati .

supera con un gioco di prestigio ed esplode un tiro violento, respinto con i pugni da . 39' Traversone di Sernicola , blocca Turati .

, blocca . 37' Valzania prova a sfondare a sinistra, ma si trascina la palla oltre la linea di fondo.

prova a sfondare a sinistra, ma si trascina la palla oltre la linea di fondo. 33' Conclusione di Fagioli , Turati para senza problemi.

, para senza problemi. 30' GOL. Vantaggio Reggina: cross di Laribi , salta Montalto che di testa supera Carnesecchi (1-0).

Vantaggio Reggina: cross di , salta che di testa supera Carnesecchi (1-0). 28' AMMONIZIONE per Sernicola , fallo su Bellomo nei pressi dell'out di sinistra della Reggina.

per , fallo su nei pressi dell'out di sinistra della Reggina. 22' Gran tiro di Castagnetti da fuori area, parata di Turati .

da fuori area, parata di . 20' AMMONIZIONE per Cionek , fallo duro su Di Carmine .

per , fallo duro su . 15' PALLA GOL REGGINA. Punizione dalla trequarti per la squadra di Aglietti : Liotti mette il pallone in area, testata di Stravropoulos , la palla colpisce la traversa.

Punizione dalla trequarti per la squadra di : mette il pallone in area, testata di , la palla colpisce la traversa. 10' Tiro da fuori area di Zanimacchia , palla appena sopra la traversa.

, palla appena sopra la traversa. 8' PERICOLO. Sforbiciata in area grigiorossa di Montalto , palla alta sulla traversa.

Sforbiciata in area grigiorossa di , palla alta sulla traversa. 5' Controllo sbagliato di Castagnetti , che concede una rimessa laterale in fase offensiva agli amaranto. Montalto non riesce poi ad addomesticare la sfera e l'azione si perde.

, che concede una rimessa laterale in fase offensiva agli amaranto. non riesce poi ad addomesticare la sfera e l'azione si perde. Partita iniziata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA: Turati; Cionek, Stravropoulos, Loiacono, Liotti; Laribi, Crisetig, Hetemaj, Bellomo; Galabinov, Montalto. All. Aglietti.

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Di Carmine, Buonaiuto. All. Pecchia.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.