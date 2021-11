Mondiali 2023; scelti i 12 per Russia-Italia di venerdì. C'è Spagnolo

CREMONA - In vista del debutto nelle qualificazioni al Mondiale 2023, il ct della nazionale di basket, Meo Sacchetti, ha scelto i 12 azzurri che affronteranno la Russia a San Pietroburgo venerdì prossimo, 26 novembre. Del gruppo di giocatori che andrà a referto c'è anche il play della Vanoli Basket, Matteo Spagnolo. E nello staff del Ct è presente anche l'allenatore cremonese Paolo Galbiati. La squadra partirà in giornata e domani sosterrà un doppio allenamento allo Yubileyniy Sport Complex, sede del match, poi il rientro in Italia per preparare la gara contro i Paesi Bassi al Forum di Assago lunedì 29 novembre. «Non vediamo l’ora di riprendere il cammino - ha detto Sacchetti - e il nostro desiderio è di cominciare questo lungo percorso con una vittoria contro la Russia anche perché da venerdì in poi ogni gara sarà decisiva sulla via per il Mondiale. Siamo una squadra con tanti giovani, molti dei quali però già con qualche esperienza internazionale. Come sempre daremo il massimo».

A REFERTO

I 12 convocati per la Russia sono Leonardo Candi (Reggio Emilia), Stefano Tonut (Venezia), Diego Flaccadori (Trento) Amedeo Vittorio Tessitori (Virtus Bologna), Matteo Spagnolo (Cremona), Raphael Gaspardo (Brindisi), Giordano Bortolani (Treviso), Mouhamet Rassoul Diouf (Reggio Emilia), Davide Alviti (Milano), Nicola Akele (Treviso), Alessandro Lever (Trieste). Michele Vitali farà parte della spedizione ma non sarà a disposizione per il match, mentre Bruno Mascolo, Gabriele Procida e Mattia Udom non viaggeranno con la squadra ma si riaggregheranno al gruppo già sabato 27 novembre a Milano. (ANSA)