Alessandria-Cremonese: fischio d'inizio alle ore 14

CREMONA - Il tempo ha portato via uno ad uno quelli che sono stati protagonisti in campo, ma Alessandria-Cremonese, per i tifosi delle due squadre, resta una gara ricca di ricordi. Una sfida che per i ventidue in campo significa punti pesanti in palio per muovere la classifica, ma che per la storia grigiorossa ha rappresentato una ripida montagna da scalare in diversi mesi per raggiungere il palcoscenico della serie B.

La Cremonese si ripresenta al Moccagatta (inizio alle ore 14) a distanza di cinque anni con una serie di risultati utili da allungare e, come l’Alessandria, è galvanizzata dalla vittoria ottenuta alla ripresa dopo la sosta.

Per Fabio Pecchia l’obiettivo è ripetersi ad Alessandria. «Non guardo la classifica ma solo le gare che l’Alessandria ha disputato e so che è una squadra in salute, che ha energia. Ha vinto a Ferrara con merito, ma anche le gare precedenti sono sempre state affrontate con grande piglio. La formazione di Longo è ben strutturata, ha gamba e velocità e sa giocare. Della classifica mi interessa poco, la mia squadra deve essere pronta tatticamente e tecnicamente».