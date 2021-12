Vanoli, colpo a sorpresa: ingaggiato il centro senegalese Malik Dime

CREMONA - La Vanoli Basket ha annunciato di aver sottoscritto un accordo sino al termine della stagione con l’atleta senegalese Malik Dime. Nato il 6 ottobre 1992 a Dakar in Senegal, è alto 206 centimetri per 100 chilogrammi di peso e gioca nel ruolo di centro. La sua formazione cestistica si è svolta tutta negli Stati Uniti dove ha iniziato il suo percorso scolastico a Columbus (Ohio). L’ultimo anno da liceale l’ha poi svolto alla New Hope Christian Academy di Thomasville, nel North Carolina.

LA CARRIERA UNIVERSITARIA

Malik Dime inizia all’Indian Hills Community College in Iowa in NJCAA, la National Junior College Athletic Association. Nel suo anno da matricola contribuisce a portare la squadra alla finale del campionato, persa 87-77 contro Jones County, con un record di 34 vittorie e 3 sconfitte, tirando con il 65.3% dal campo con una media di 7.7 punti, 4.4 rimbalzi e 3.0 stoppate a partita. Fa ancora meglio al suo secondo anno arrivando a 10.8 punti, 7.1 rimbalzi e 3.3 stoppate di media in 30 partite disputate. Per il suo terzo anno universitario si trasferisce all’Università di Washington in NCAA dove gioca tutte le 34 partite della stagione con medie di 6.9 punti, 5.6 rimbalzi e 2.5 stoppate, ricevendo una menzione d’onore per il primo Defensive Team della All-Pac-12 conference e segnando il record di stoppate in una stagione per gli Huskies con 88. Nell’anno da senior chiude il suo quadriennio collegiale giocando 20 partite a 5,5 punti, 5,5 rimbalzi e 2,5 stoppate di media.

L'ARRIVO IN EUROPA

Non scelto al draft 2017, firma inizialmente in Germania con i Giessen 46ers per poi spostarsi in G-League prima dell’inizio della stagione. Qui si trasferisce dai Windy City Bulls ai Nothern Arizona Suns e dopo aver disputato 7 gare con questi ultimi, si trasferisce in Europa firmando in Bosnia per il KK Vogosca Sarajevo. In 16 incontri mette a referto 14.4 punti, 9.1 rimbalzi (terzo in campionato) e 4.1 stoppate, primo della Lega. La stagione successiva gioca prima in Finlandia con il Kaarinan Ura Basket (15 incontri a 16.6 punti, 12.6 rimbalzi e 3.3 stoppate di media) per poi trasferirsi in Bulgaria al Rilski Sportist Samokov (22 incontri a 13.1 punti, 8.6 rimbalzi e 2.5 stoppate). In estate si sposta in Venezuela con i Guaros de Lara dove scende in campo 5 volte mettendo a referto 3.8 punti. 3.3. rimbalzi di media. La stagione 2019-2020 la inizia a Kiev firmando con la squadra della capitale ucraina. Con il BC Basket disputa però una sola partita di campionato e una sola di FIBA Europe Cup, oltre alle due di Ukranian Cup. In novembre 2019 si trasferisce infatti in Grecia, al Lavio BC dove, in 14 incontri nella prima serie ellenica, scrive 8.5 punti, 5.4 rimbalzi e 1.6 stoppate di media.

Malik Dime con la maglia del MoraBanc Andorra

ANDORRA E POI ISRAELE

L’anno successivo veste la canotta del MoraBanc Andorra. In Liga Endesa tiene medie di 5.9 punti, 3.3 rimbalzi e 1.8 stoppate in 20 gare mentre in Eurocup disputa 10 incontri a 3.7 punti e 2.2 rimbalzi. Nell’estate 2021 ha firmato per il Maccabi Rishon LeZion in Israele. Qui, prima di trasferirsi a Cremona, ha chiuso i 7 incontri disputati a 7.4 punti, 7.9 rimbalzi e 1.6 stoppate di media in 29.3 minuti di utilizzo. A settembre ha inoltre vinto il bronzo con il Senegal ad Afrobasket Ruanda 2021 chiudendo il torneo con 6.0 punti, 5.5 rimbalzi e 1.5 stoppate in 16 muniti di utilizzo nelle due gare in cui è sceso in campo.