Crema esce dalla crisi e torna al successo

CREMA 75

PADOVA 69

Green Up Crema: Sacchelli ne, Del Sorbo 5, Seck 12, Russo ne, Konteh, Bianconi 8, Esposito 4, Mercado ne, Venturoli 9, Montanari 14, Ziviani 5, Cernivani 18. All. Ghizzinardi.

Antenore Padova:Cecchinato 4, Pellicano 25, Bocconcelli 9, Schiavon 8, De Nicolao 9, Ferrari 8, Lusvarghi 4, Balducci, Zanetti ne, Lovisotto 2. All. De Nicolao.

Arbitri:Lenoci e Giovagnini.

Parziali:21-12, 41-34, 61-48.

Mvp: Montanari.



CREMA - La Pallacanestro Crema spezza la maledizione e torna a vincere dopo due mesi, cogliendo due punti importantissimi in chiave salvezza contro Padova. Una vittoria di cuore e concentrazione da parte dei rosanero, che hanno condotto dall’inizio alla fine vincendo con merito. Due punti che i tifosi cremaschi si augurano possano sbloccare psicologicamente un gruppo che, al di là di ogni tipo di necessità tecnica, risolvibile col mercato, aveva prima di tutto bisogno di un’iniezione di fiducia.

Gara in equilibrio nei primissimi minuti, coi rosanero però che peccano inizialmente in termini di aiuti difensivi e commettono già diversi falli. All’8’ il punteggio è in parità a quota 11 perché in fondo nemmeno Padova gioca benissimo, con brutte percentuali. La tripla di Ziviani dà il là a un bel parziale cremasco che si conclude con la tripla di Venturoli per il 21-12 del 10’. Nella seconda frazione Crema si tiene avanti con un paio di belle iniziative di Seck, e se non perdesse qualche palla banalmente potrebbe anche incrementare il suo margine. Appena Padova aggiusta un minimo la mira, ecco che arriva il parziale, tutto firmato Pellicano, che riporta a contatto i suoi. Seck, Bianconi e una tripla di Luca Montanari rispondono rimettendo il vantaggio cremasco a nove lunghezze. Padova si sblocca con Cecchinato ma dall’altra parte Cernivani con 8 punti in fila firma il 54-38 del 15’. Vantaggio però che viene immediatamente rosicchiato dal ritorno in azione di Pellicano, che obbliga Ghizzinardi a fermare la partita. Al rientro in campo subito canestro di Montanari per il nuovo più 13. Tredici sono anche le lunghezze di vantaggio con cui i rosanero entrano nel quarto periodo. Il solito Pellicano riporta i suoi a meno 5. De Nicolao segna da tre per Padova, che è già in bonus e manda spesso e volentieri i cremaschi in lunetta. Montanari prende uno sfondamento all’ingresso dell’ultimo minuto con Crema a più 8 ed è la giocata decisiva, perché ai locali basta solo far scorrere i secondi per due possessi consecutivi per chiudere vittoriosamente. L’importante ora è non adagiarsi, perchè la classifica rimane difficile, a partire dalla prossima trasferta di domenica pomeriggio sul campo di Bergamo.