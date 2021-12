Cremonese, Di Carmine: dalla multa alla beneficenza

CREMONA - L’attaccante della Cremonese Samuel Di Carmine ha devoluto una somma di denaro in beneficenza alla Fondazione sospiro Onlus, all’associazione Blu Life autismo e diritti Aps e alla Cooperativa sociale Il Cortile. Ne ha dato notizia la società con una breve comunicato che recita: «Ottemperando agli impegni assunti nei confronti della Società Us Cremonese e disciplinati dal regolamento interno, il calciatore Samuel Di Carmine ha destinato a fini solidali una consistente somma di denaro».

L'ANTEFATTO. In sostanza, il giocatore è stato multato a causa di un messaggio vocale inviato a un amico dopo la sconfitta ad Alessandria in cui l’attaccante si è sfogato per l’amaro risultato e per il fatto che sarebbe stato poco utilizzato in campo. Un audio che doveva restare solo un messaggio riservato a un amico ma che invece ha avuto una rapida diffusione.