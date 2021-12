Il Crema non molla e batte il Leon in trasferta

VIMERCATE - Preziosissima vittoria in rimonta del Crema per 3 a 2 sul campo del Leon. E' stata una partita in cui è successo veramente di tutto. In vantaggio al 14' con Schiavo, la squadra di casa ha chiuso il primo tempo sull'1 a 0.

Nelle ripresa in tre minuti il Crema ha ribaltato il risultato: Ruffini ha pareggiato al 14' su azione di calcio d'angolo e Ferretti al 17' ha portato in vantaggio i nerobianchi.

La partita sembrava essere nelle mani della squadra di Bellinzaghi e invece a 5 minuti dalla fine il Leon ha pareggiato su calcio di rigore.

Sul 2 a 2 il Crema ha comunque cercato i tre punti e al 43' ancora su calcio d'angolo ancora Ruffini ha trovato il gol della vittoria che dà fiducia al Crema.