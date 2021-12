Serie B, un positivo nel Como prossimo avversario della Cremonese

CREMONA - Attraverso un comunicato ufficiale il Como 1907 "comunica di aver rilevato nella giornata di ieri la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra a seguito di un controllo precauzionale effettuato domenica. Nella giornata di oggi, come da protocollo, tutti i membri del gruppo squadra sono stati sottoposti al test antigenico, che non ha rilevato nessuna ulteriore positività. La squadra ha quindi ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Bregnano. Lo staff sanitario del Como 1907 è in costante contatto con l’ATS Insubria al fine di rispettare tutte le procedure necessarie ad un corretto proseguimento delle attività." La gara contro la Cremonese in calendario domenica 26 dicembre allo stadio Zini (ore 15) al momento resta regolarmente in programma.