Basket serie B, Gianluca De Gennaro nuovo vice-allenatore della Ferraroni JuVi

CREMONA - La Ferraroni Juvi Cremona dà il benvenuto a Gianluca De Gennaro, nuovo vice-allenatore della prima squadra. Nato ad Avellino, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua carriera professionale nella storica Scandone Avellino. Da assistente coach in Serie A ha fatto parte degli staff di allenatori come Luca Dal Monte e Nenad Vucinic, e negli ultimi 2 anni ha ricoperto il ruolo di capo allenatore di Avellino in Serie B. “Sono molto contento di arrivare alla Ferraroni Juvi Cremona, una società con cui ho avuto da subito un ottimo feeling. Ho avuto modo di parlare molto con il DS Alessandro Barbalich e con coach Crotti sul mio ruolo all'interno dello staff e sul progetto della JuVi. Ho accettato questo incarico con grande voglia di far parte di questa famiglia e di dare il mio apporto tecnico e non solo, sia per la crescita individuale dei giocatori ma soprattutto per la crescita della squadra”. Coach De Gennaro arriva a Cremona dopo la conquista della storica qualificazione in Coppa Italia ed ha già affiancato Alessandro Crotti negli allenamenti prima della partita contro Fiorenzuola.