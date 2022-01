Basket serie A: Vanoli, il ritorno a Cremona di Vojislav Stojanovic

CREMONA - La Vanoli Basket, dopo un girone di andata da sole 4 vittorie e 11 sconfitte, ha deciso di correre ai ripari rinforzando il roster (ri)chiamando a Cremona la 24enne guardia-ala piccola serba Vojislav Stojanovic. Per Voje si tratta infatti di un ritorno, avendo vestito i colori del club biancoblu cremonese dal 2018 al 2020 (251 punti segnati in 32 presenze); e con la Vanoli allenata allora da coach Meo Sacchetti, nel febbraio 2019, il giocatore serbo ha conquistato la storica Coppa Italia alle Final Eight di Firenze, arrivando poi ad un passo dalla finale scudetto. In questa nuova esperienza cremonese, Stojanovic dovrebbe sostituire l'infortunato Malcolm Miller.

Vojislav Stojanovic con il preparatore atletico della Vanoli Jacopo Torresi

LA CARRIERA

Prodotto del vivaio della Stella Rossa, Stojanovic - nato a Belgrado il 14 aprile 1997 - esordisce nel 2013-14 con la squadra belgradese nella Lega Adriatica e nel campionato serbo, vincendo la Coppa di Serbia. Nella stagione 2014-15 passa nel secondo campionato serbo per trovare spazio al FMP Belgrado, dove disputa 22 gare con 6,5 punti di media. Nel 2015 firma un contratto triennale in Italia con l'Orlandina Basket rinnovato fino al 2020; in Sicilia, sotto la guida di coach Di Carlo, ottiene una qualificazione ai playoff e disputa la Champions League. Il 2 agosto 2018, Voje viene ceduto all'Auxilium Torino, società con la quale firma un contratto triennale e dove coach Paolo Galbiati faceva parte dello staff tecnico. Non trovando spazio a Torino, nel novembre successivo viene ingaggiato dalla Vanoli Cremona. A seguire, una breve apparizione alla Fortitudo Bologna e, successivamente, alla Pallacanestro Mantova di A2.