Campionati rinviati, tutto fermo fino al 6 febbraio

CREMONA - La decisione del consiglio federale era nell’aria ed è diventata ufficiale. La Fipav nazionale ha infatti deciso nella serata di sospendere tutti i campionati dalla serie B sino alle divisioni territoriali ed ai campionati di categoria sino a domenica 6 febbraio compresa per far fronte al momento contingente e permettere così un ritorno in campo più sicuro. La decisione, che riguarda anche l’attività torneistica e di amichevoli ufficiali consentendo però alle squadre di allenarsi, è stata assunta ovviamente ad esito della valutazione della situazione relativa alla pandemia con l’auspicio che nelle prossime settimane il quadro possa sensibilmente migliorare consentendo così alle squadre di rientrare al completo e con i tempi necessari per ritrovare una condizione accettabile e procedere con gli adempimenti necessari per chi avesse riscontrato casi di positività nel proprio gruppo squadra. Da martedì, infatti, è stato approvato dal Ministero della Salute con circolare 3566 il nuovo protocollo della Fmsi relativa all’ormai noto return to play, ovvero il protocollo che chiarisce gli adempimenti necessari per ottenere nuovamente l’abilitazione all’attività agonistica dopo aver contratto il Covid. Tempi e adempimenti sono decisamente più snelli di quelli previsti in precedenza.