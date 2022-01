Volley, per la Vbc segnali di ripresa ma Scandicci non perdona

SCANDICCI - Sconfitta doveva essere e sconfitta è stata ma nonostante il 3-0 fosse il risultato più quotato dai bookmakers la percentuale di rammarico in casa Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è decisamente maggiore rispetto a quella del ko maturato sabato con Novara. Perché le ragazze di coach Martino Volpini oggi a Scandicci da un lato hanno tenuto il campo decisamente meglio raggiungendo un primo obiettivo, ovvero quello di rimettersi dignitosamente in moto dopo il Covid. Dall’altro non hanno però approfittato appieno di una Savino del Bene decisamente meno fluida ed efficace di Novara che nei primi due set, di fatto, ha girato l’inerzia con due parziali (da 7-10 a 13-10 nel primo, da 13-14 a 21-16 nel secondo). Alla lunga, però, le ragazze di Barbolini han fatto valere la loro superiorità e Casalmaggiore ha alzato bandiera bianca scontando forse ancora un po’ il ritardo di condizione in un terzo set a senso unico.