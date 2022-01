Calcio serie B: la Cremonese cede in prestito Collodel alla Lucchese

CREMONA - La Cremonese ha ceduto il centrocampista Riccardo Collodel alla Lucchese. Oggi è atteso l’annuncio del passaggio a titolo temporaneo fino a giugno del giocatore arrivato a Cremona la scorsa estate. Collodel giocherà quindi il girone di ritorno in serie C per fare rientro alla base a fine stagione. Pecchia finora non aveva mai schierato in campo Collodel se non per i test amichevoli.