Calcio serie B, Dennis Politic è un nuovo calciatore della Cremonese

CREMONA - L'Us Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bolton Wanderers F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dennis Politic. L’accordo ha validità fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nato a Brasov (Romania) il 5 marzo 2000, Politic è un attaccante esterno. La sua carriera è iniziata giovanissimo nel Codlea Brasov, per poi proseguire con il passaggio al Brasov FC. Nel 2012 ha lasciato il club della sua città per trasferirsi in Inghilterra dove ha maturato una lunga esperienza nel Bolton. Con la maglia dei Wanderers ha esordito in League One nell’agosto 2019. In carriera ha indossato anche la maglia di Saldford e Port Vale (16 partite, 5 gol e 4 assist in League Two). “Sono felicissimo di questa mia nuova esperienza con la Cremonese, club prestigioso e molto ambito anche all’estero – ha raccontato Politic – Le mie prime sensazioni sul nuovo ambiente sono ottime, adesso non vedo l’ora di mettermi al servizio del mister e di iniziare a lavorare con i compagni”.