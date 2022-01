Basket, Verners Kohs è un giocatore della Vanoli

CREMONA - La Vanoli Basket Cremona ha sottoscritto un accordo, sino al termine della stagione, con l’atleta lettone Verners Kohs. Ala di 203 centimetri per 94 chilogrammi, Kohs è nato il 21 maggio 1997 a Ventspils.

Prodotto del settore giovanile della squadra della sua città, il BK Ventpils, nel 2013 passa al VEF Riga con il quale esordisce, nel 2014, nella massima serie del suo paese.

Nel 2015/2016 si trasferisce in Spagna al CAI Saragozza. In Liga Endesa disputa una sola partita per poi giocare il resto della stagione in LEB Silver al El Olivar Saragozza.

L’anno successivo passa al GBA Sparta Praga. Nel massimo campionato della Repubblica Ceca chiude 21 partite a 13.0 punti e 4.3 rimbalzi di media con il 49% dal campo e il 38.8% da tre punti.

Nel 2017/2018 rifirma in Spagna, prima all’Obradoiro e poi all’Ourense Termal in LEB Gold.

La stagione 2018/2019 è quella del ritorno in patria. Con la canotta del BK Jekapils disputa 12 gare a 19.7 punti e 4.0 rimbalzi di media, con il 39.5% dal campo e il 49.4% da tre punti, cifre che a marzo gli valgono la nuova chiamata del VEF Riga dove ritorna e resta per le due successive stagioni vincendo in entrambe le occasioni il campionato.

Il 2021/2022 l’ha iniziato ancora in Lettonia nelle fila del BK Liepaja. In 7 incontri ha chiuso con 19 punti e 6.3 rimbalzi di media in 34 minuti di utilizzo con il 53.7% da due e il 36.8% da tre. Ha disputato inoltre due incontri di European North Basketball League chiudendo con medie di 14 punti e 3.5 rimbalzi.