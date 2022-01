Calcio, beffato al 93': per il Crema solo un pareggio

REMA - Beffa per il Crema che all'ultimo secondo di recupero viene raggiunto dalla Real Calepina: finisce così 1-1 al Voltini. Alla rete iniziale segnala da Mandelli al 4', risponde N'Diaye al 93' pareggiando in mischia in pieno recupero.

Il gol dell'1-1 è arrivato dopo una punizione che probabilmente non c'era: l'arbitro l'ha regalata al Real Calepina e il portiere Gherardi ha servito l'assist a N'Diaye che ha realizzato il pareggio.

Partita molto brutta giocata male da entrambe le squadre: il Crema, dal vantaggio, ha cercato di gestire il match difendendosi, senza quasi mai provare a raddoppiare. Poi al 93' è arrivata la beffa.