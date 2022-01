Calcio, Cremonese: fatta per un colpo grosso

CREMONA - C'è la firma. La Cremonese si assicura uno dei migliori esterni bassi della serie B. E' stato infatti acquistato a a titolo temporaneo dal Frosinone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Casasola. L’accordo ha validità fino al 30 giugno 2022.

Argentino di Buenos Aires, Casasola è nato l’11 agosto 1995. Difensore esterno cresciuto nel Boca Juniors, prima di trasferirsi in Italia ha giocato con l’Huracan, altro club della capitale e con gli inglesi del Fulham. In Italia dalla stagione 2015/16 ha indossato le maglie di Como, Alessandria, Cosenza, Trapani e Salernitana. Dal 2019 il diritto alle sue prestazioni sportive è stato acquisito dalla Lazio che la scorsa estate le ha cedute a titolo temporaneo al Frosinone. Casasola complessivamente ha collezionato 173 presenze in Serie B, mettendo a segno 13 reti.