Basket serie A1, la Vanoli lotta ma cede alla Virtus

BOLOGNA - La Vanoli perde 79-71 contro la Virtus Bologna al termine di un match giocato praticamente ad armi pari al cospetto degli ex Nba Belinelli e Mannion. Sul risultato finale pesano un "buco" nel primo tempo che è costato un pesante parziale di 11-0 e, soprattutto, i numerosi errori sui tiri da tre punti a campo aperto costruiti dai ragazzi di coach Galbiati.

Nella seconda metà di gara la Vanoli ha messo sul parquet intensità e qualità sul piano difensivo: sono mancate un po' di precisione e di energia per riuscire a ricucire il distacco. Migliori in campo per i biancoblù Spagnolo e McNeace, ma segnali positivi sono arrivati anche dal neoacquisto Kohs, pur sceso in campo solo per pochi minuti.