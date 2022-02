Vanoli, Galbiati: “Massima concentrazione per l'importante match con Pesaro”

CREMONA - Domenica alle ore 17, la Vanoli Basket Cremona sarà impegnata alla Vitrifrigo Arena per la sfida alla Carpegna Prosciutto Pesaro. “Una partita molto importante per entrambe le formazioni”, ha commentato coach Paolo Galbiati che, presso la sala stampa del PalaRadi di Cremona, ha presentato il match. “Pesaro ha avuto un andamento particolare nel corso della stagione, era partita in salita ma con l’arrivo di coach Luca Banchi ha inanellato delle vittorie importanti, come quella contro Milano appena rientrata dal covid. Anche i pesaresi hanno bisogno di punti, ma noi più di loro. Per questo vogliamo giocare la migliore partita possibile e portare a casa il risultato".

L'INFERMERIA

"Jalen Harris e Destiny Agbamu non si sono mai allenati in questi giorni. Jalen ha ancora un problema alla mano dovuto alla super schiacciata fatta contro Venezia, mentre Destiny ha accusato un dolore al ginocchio. Non so se saranno recuperabili per domenica. Gli altri giocatori, invece, hanno lavorato discretamente. C’è un bella energia, grande voglia e massima concentrazione. Vogliamo finire bene la settimana di lavoro e arrivare a Pesaro il più preparati possibili. Dovremo essere bravi ad arginare Tyrique Jones, giocatore chiave che produce per se stesso e per gli altri giocatori. Domenica ci sono in palio due punti pesanti. È una partita sicuramente importante. Come lo saranno tutte le altre, da qui fino alla fine del campionato”.