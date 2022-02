Calcio. Cremonese in volo, col Parma dei big è scontro frontale

CREMONA - La scelta della Lega B di evitare partite dopo l’ora di cena ha tolto un po’ di smalto, calore e colore alla sfida odierna tra Cremonese e Parma. Una partita di cartello che si ripresenta dopo quattro anni e che avrebbe meritato una cornice di pubblico più consona all’evento anche se i tifosi della curva Sud Favalli hanno risposto in massa esaurendo tutti i posti a disposizione. L’ultima volta allo Zini però (gennaio 2018) c’erano poco meno di 11 mila spettatori sugli spalti di via Persico, stavolta il dato sarà molto più basso, benché significativo. Un peccato, perché sul manto verde il livello promette di essere altissimo, esattamente come domenica scorsa quando si presentò il Monza di Stroppa. Allo Zini (ore 18.30) si presenta un Parma che nelle ultime tre trasferte non ha incassato gol (a Benevento, Alessandria ed Ascoli) e che si scontrerà invece con l’attacco grigiorosso che ultimamente vede la porta con una certa frequenza. In questo momento Pecchia ha per la testa un solo pensiero fisso: mantenere la striscia di risultati cercando di gestire al meglio la rosa.