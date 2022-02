Calcio. Cremonese - Vicenza 0-0: fine primo tempo

LA DIRETTA.

Fine primo tempo.

45' + 4' Concessi quattro minuti di recupero.

Il portiere grigiorosso Carnesecchi para il rigore

40' CALCIO DI RIGORE per il VICENZA. PARATA di Carnesecchi: Da Cruz calcia un rigore debole e centrale, bloccato facilmente da Carnesecchi.

39' Calcio di rigore per il Vicenza. L’arbitro, dopo aver visionato il monitor, punisce il fallo di mani di Rafia. che viene ammonito.

37' Palleggio di Cavion al limite dell’area. Tiro dell’ex centrocampista grigiorosso che colpisce il braccio di Rafia. Altro episodio dubbio, arbitro richiamato dal Var.

Bikel e Fagioli

32' Contatto dubbio in area di rigore grigiorossa tra Fagioli e Teodorczyk, Colombo lascia giocare. Check del Var che conferma la decisione del direttore di gara.

30' Gran ripartenza della Cremonese. Contini in uscita bassa ferma Rafia. A porta vuota, due difensori respingono i tiri di Di Carmine prima e Zanimacchia poi.

30' Prima palla gol per il Vicenza con Dalmonte che in area trova una gran risposta di Carnesecchi.

25' Zanimacchia ci prova con il destro in area di rigore. Tiro parato da Contini.

21' Dopo una prima fase in cui la Cremonese era nettamente padrona del campo, adesso il Vicenza sembra riuscire meglio ad uscire e costruire ripartenze.

16' Dalmonte cerca la porta dalla distanza. Tiro fuori di parecchio.

11' Per la squadra di Brocchi, con Teodorczyk, tiro da fuori area che Carnesecchi blocca.

10' Buona Cremonese in questo avvio. Dopo le prime due occasioni i grigiorossi hanno preso in mano la partita.

9' Buon dribbling di Rafia sulla sinistra che si accentra e prova a calciare. Tiro debole bloccato facilmente da Contini.

3' Doppia clamorosa occasione per la Cremonese. Lancio per Strizzolo che con il sinistro trova un attento Contini. Palla che arriva a Valeri che serve Zanimacchia in area di rigore. L’attaccante grigiorosso fallisce l’1-0 a porta vuota dopo un salvataggio sulla linea di un difensore. L’azione prosegue e arriva un nuovo assist per Zanimacchia. Tiro a lato di poco.

1' È iniziata Cremonese-Vicenza. Primo pallone giocato dai grigiorossi.

