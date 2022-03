Basket: Crema fantastica. Quinta volta di fila sul gradino più alto

UDINE - Il pokerissimo è servito! La Parking Graf Crema centra la sua quinta Coppa Italia consecutiva con l’ennesima netta vittoria di una stagione fin qui oltre il dominante. Onore delle armi però al Brixia, che al di là del largo scarto finale ha saputo mettere in difficoltà le biancoblù per buona parte dell’incontro, soprattutto grazie alla propria freschezza fisica. Per entrambe infatti questa era la terza partita in tre giorni e, specie nella ripresa, la fatica si è fatta sicuramente sentire. La sfida tra queste due squadre ora continuerà anche in campionato, dove si rincontreranno solo tra due settimane e, chissà, magari più avanti anche nei playoff. Intanto però Crema festeggia, una coppa conquistata col solito marciare da schiacciasassi a cui sta abituando tutti in questa stagione. Un successo figlio sicuramente del super roster allestito dalla società quest’estate, che al di là della qualità ha dato anche l’esperienza necessaria per vincere competizioni come queste.