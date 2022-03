Basket, Vanoli contro Napoli senza il neo acquisto Adas Juskevicius

CREMONA - Vanoli Basket Cremona comunica che, a causa dell’attuale situazione geopolitica presente in Russia e della chiusura per festività delle Federazione Russa Pallacanestro nella giornata di lunedì 7 marzo, il nulla osta internazionale per l’atleta Adas Juskevicius è stato rilasciato solo ieri, martedì 8 marzo. Il tesseramento dell’atleta non è stato quindi finalizzato nei termini previsti per poter essere schierato in campo nella partita di questa sera con Napoli. Sarà sicuramente disponibile dal prossimo match in programma al PalaRadi domenica 13 marzo alle ore 19 contro la Pallacanestro Reggiana.