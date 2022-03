Basket, la difesa di Cividale è un muro: Juvi fuori dalla Coppa Italia

CREMONA - Si ferma in semifinale la corsa della Juvi Ferraroni nella Final Eight di Coppa Italia che si sta disputando a Roseto degli Abruzzi. Gli oro-amaranto sbattono contro il muro difensivo di Cividale del Friuli (58-71 il finale), che, dopo il 2-2 del minuto due, sta avanti per tutta la partita grazie anche alla maggior presenza a rimbalzo.

Una delle chiavi della gara sta nei rimbalzi offensivi: 17 per i friulani, 10 in meno per una Juvi che comunque ha giocato fino all'ultimissimo possesso. Non basta una buona prova di Nasello, 14 punti con 6/11 al tiro, in una semifinale nella quale le palle perse (alla fine saranno 20) incidono tanto quanto le cattive percentuali nel tiro da tre punti (4/29, 14%).

La Juvi esce comunque a testa alta da una competizione a cui ha meritato di partecipare e che l'ha vista, senza dubbio, grande protagonista.