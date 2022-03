Calcio, un arbitro molto speciale: il coraggio di Samuele

CREMONA - La forza di volontà e forse un pizzico di cocciutaggine non gli mancano. Indubbiamente Samuele Agarossi sa il fatto suo e se non può vivere il calcio tirando un pallone (ci aveva provato con gli amatori dei Caprioli di Cingia de’ Botti) lo fa con il fischietto in bocca e la divisa da arbitro. E per la sezione Arbitri Remondini di Cremona, la sua esperienza è un’altra testimonianza di inclusione.

Nel 2014 Cremona era stata nel mirino dei media locali e nazionali per l’esordio in campo della giovanissima Chahida Sekkafi, la prima ragazza in Italia a dirigere una partita di calcio con il velo. Oggi tra gli arbitri cremonesi figura anche l’esordiente Samuele Agarossi, studente del liceo Romani di Casalmaggiore, prossimo alla maturità, e con l’intenzione di studiare fisica all’università.

In questo caso la religione c’entra nulla. Samuele ha superato il corso arbitri e ottenuto l’idoneità medico sportiva nonostante una difficoltà motoria, un disturbo della coordinazione dei movimenti.

Domenica scorsa Samuele ha diretto Corona-Esperia, gara valida per il girone A del campionato provinciale Under 15, il primo gradino per i nuovi arbitri che muovono i primi passi assistiti dal tutor, un elemento esperto della sezione arbitri che funge da guida.

La sua storia ha attirato l’attenzione quando l’Aia di Cremona e la Delegazione della Lnd hanno inviato alle società con un settore giovanile un comunicato congiunto in cui annunciavano la possibilità di designare Agarossi.

«Samuele ha superato brillantemente l’apposito esame di abilitazione, ottenendo il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica e rappresenta con grande orgoglio i valori dell’Associazione Italiana Arbitri: conoscenza regolamentare, impegno, dedizione al servizio», recita il comunicato, che aggiunge: «Tuttavia, si trova costretto a lottare con alcune difficoltà di carattere motorio che inevitabilmente complicano il suo ‘lavoro’ sul campo da gioco».

Samuele non ha una corsa slanciata che compensa con una grande passione.

Mamma Margherita e papà Luciano Agarossi



«A lui il calcio è sempre piaciuto — racconta mamma Margherita che a bordo campo con il marito Luciano Agarossi fatica a contenere l’emozione — ha provato a giocare ma si è accorto lui stesso che faceva fatica ad essere all’altezza degli altri ragazzi e ha deciso di ritirarsi. Non abbiamo mai interferito con le sue scelte, nemmeno quando ha espresso il desiderio di fare l’arbitro. Francamente non sapevamo come muoverci, ha provato ad interessarsi perché nel calcio voleva rimanere. Un giorno mentre tornava da scuola, ha letto sul pullman (abita a San Martino del Lago, ndr) la locandina dell’Aia che promuoveva il nuovo corso. ‘Mamma ho deciso che farò l’arbitro di calcio’ mi ha detto. In principio noi non pensavamo che la sua richiesta fosse presa in considerazione e invece la sera stessa in cui aveva spedito la mail di iscrizione aveva ricevuto una risposta positiva. Abbiamo lasciato che intraprendesse questo percorso. Al sabato pomeriggio lo portavamo a Cremona, ma avevamo il sospetto che questa cosa potesse interrompersi di fronte ai disturbi motori. Alla fine Samuele ha superato l’esame».

Compiuto il primo step, restava l’incognita dell’idoneità sportiva.

«In effetti in un primo tempo Samuele era stato bloccato — racconta la mamma — di fronte a una richiesta di controlli più approfonditi. È arrivato successivamente il via libera del neurologo e l’iter è stato completato con successo. Ci è stato detto che nulla avrebbe bloccato Samuele se non la sua stessa volontà, che a lui non manca».

Per Margherita e Luciano la mattinata fredda al campo Po è un frullato di emozioni, mentre Samuele fa l’appello alle squadre ed entra in campo a controllare la prima delle due reti.

«Non è la prima gara che dirige, ma per noi invece lo è. Inizialmente non volevamo essere coinvolti emotivamente, ma Samuele è uno che guarda tutti a testa alta. So bene che è emozionatissimo e che vive questi momenti con grande intensità ma è quello che voleva fare. Non si ferma davanti a nulla pur avendo ricevuto diverse ‘bastonate’. Sono sincera: lui non si è mai demoralizzato, forse lo siamo stati più noi genitori. Se avesse ascoltato noi non so se oggi sarebbe su un campo ad arbitrare. Invece lui ha fatto tutto da solo, lo abbiamo supportato accompagnandolo».

Il week end per Samuele sta diventando un momento molto atteso. «È uno dei primi a rispondere velocemente alle designazioni — confessa Gian Mario Marinoni, presidente della sezione Aia di Cremona — ed il suo rapporto di gara è tra i primi ad essere consegnato».

«Confesso che la sera prima della gara — prosegue la mamma — sente la partita, perché sa che deve prendere decisioni in pochissimi secondi e che a volte non metterà d’accordo tutti. Ma quando torna a casa è bellissimo vederlo soddisfatto».

Nel frattempo Samuele ha superato l’esame di teoria della patente. Quando l’avrà conseguita Margherita e Luciano sanno già che vorrà spostarsi da solo. Lo stesso messaggio che Samuele ha già lanciato ai suoi responsabili della sezione: arriverà presto il momento in cui dirigerà una gara senza tutor. E lui non vede l’ora.