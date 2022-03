Volley, Vbc deprimente anche a Perugia

PERUGIA - È una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore deprimente quella che esce dallo scontro diretto con Perugia raccogliendo un 3-0 (25-22, 25-19, 25-16) carico di preoccupazioni che oltre ad avvicinarla alla zona retrocessione le assegna una dimensione davvero preoccupante. Apatica, senza qualità, senza mordente, la squadra di coach Volpini rivede a ribasso la peggior prestazione stagionale messa in campo a Cuneo ed è ora serissima candidata alla A2. Quanto visto in campo ieri sera non permette altre analisi: Rahimova irriconoscibile, Bechis spaesata, Shcherban e Braga pressoché mai in partita, reparto centrale assente e coach Volpini a propria volta in balia di uno stato confusionale.