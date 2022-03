Basket, per la Vanoli c'è Brindisi per sperare

BRINDISI - Non ha altre alternative che vincere la Vanoli. Oggi si torna in campo contro Brindisi che in questi anni ha sempre portato fortuna alla formazione biancoblù. Lo scorso anno era arrivata la salvezza matematica proprio al termine della gara del PalaPentassuglia, chissà se anche questa volta non possa essere la partita della svolta.

Cremona ha bisogno di correre e farlo senza altre attese. Il campionato non aspetta e la prestazione contro Reggio Emilia deve servire come monito. Se la Vanoli non gioca sempre con il piede sull’acceleratore difficilmente riesce ad essere efficace. E contro una squadra fisica come Brindisi servirà per forza di cose tenere sempre il ritmo alto.

Il tecnico Galbiati ha chiesto un extra sforzo a tutti nella fase difensiva e sarà proprio quella la chiave. Riuscendo a limitare la qualità dei pugliesi allora qualche speranza in più può esserci.

Brindisi è una squadra solida, che si è rinforzata con tanti giocatori importanti. Di certo però ha perso un po’ di continuità. Per forza di cose Alessandro Gentile ha condizionato il gioco di coach Vitucci calamitando parecchi palloni durante la gara. La sua sarà una marcatura chiave per poter rompere il gioco dei padroni di casa.

Cremona avrà il dubbio fino alla fine di Jamuni McNeace, in questa settimana fermo per i soliti problemi fisici. Se non dovesse farcela in campo Ismael Sanogo.