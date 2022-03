Basket, Vanoli: al PalaRadi arriva Treviso

CREMONA - Settimana tribolata, ma la speranza è quella che le tensioni possano diventare energia in campo per la sfida di oggi contro Treviso. La Vanoli sa di giocarsi tutto, o quasi, nelle gare interne. Da qui alla fine sarà praticamente impossibile lasciare punti per strada e l’occasione di giocare contro una formazione di bassa classifica deve essere sfruttata al meglio. Servirà una partita solida e sicuramente un approccio diverso rispetto a quello di Brindisi della scorsa settimana.

COACH GALBIATI NON MOLLA.

Coach Galbiati ha confermato di non voler mollare e di voler provare fino alla fine l’impresa della salvezza. Ma servirà tradurre le buone intenzioni con una partita solida. La Vanoli di questa stagione ha dimostrato di poter giocare ad alto ritmo e proprio quello servirà per mettere in difficoltà una squadra solida come Treviso

Sims sotto canestro è un pericoloso ex (con Akele) che con la sua fisicità spesso sa prendere posizione con grande facilità. Ci sarà lavoro per Malik Dime soprattutto, visto che Jamuni McNeace probabilmente partirà dalla panchina ancora una volta reduce da una settimana di lavoro ridotto per i noti problemi fisici.

Per poter vincere Cremona avrà bisogno di alzare la percentuale da tre punti. In troppe partite abbiamo visto gettare al vento tiri aperti ben costruiti. In questo momento della stagione c’è bisogno di diventare più precisi, solamente così si può pensare di recuperare quelle due posizioni che vorrebbero dire salvezza. C’è l’ obbligo di gestire ogni possesso ed evitare di cadere nei «soliti» buchi neri che spesso sono costati parziali poi risultati decisivi.