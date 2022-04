Basket, il ritorno a sorpresa di Travis Diener: ha firmato con Sassari. Pesce d'aprile?

SASSARI - Pesce d'aprile o no, la notizia (se confermata) avrebbe davvero del clamoroso. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha reso noto di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con opzione per la prossima con Travis Diener, playmaker americano con passaporto italiano (ha vestito la maglia della Nazionale ai tempi di coach Pianigiani), classe 1982, che ha vestito già la maglia biancoblu dal 2010 al 2014. Protagonista da MVP del primo storico trofeo della società, conquistato alle Final Eight di Milano contro Siena nel 2014, Diener arriverà a Sassari nei prossimi giorni per mettersi subito a disposizione di coach Bucchi e del preparatore atletico Boccolini. Il genio di Fond du Lac ha giocato anche tre stagioni con la Vanoli Cremona fino al 2020, con cui ha vinto una Coppa Italia. Uscito da Marquette, ha giocato nella NBA con Orlando, Indiana e Portland. (ITALPRESS)

Il sito internet del quotidiano La Nuova Sardegna titola: Torna Travis Diener alla Dinamo, ma è un pesce d'aprile.