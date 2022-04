Ciclismo, un altro capolavoro di Marta Cavalli che vince la Freccia Vallone

VALLONIA - Altro capolavoro di Marta Cavalli. La ciclista cremonese ha conquistato la 25^ edizione della Freccia Vallone. Un successo che ha bissato la vittoria ottenuta solo dieci giorni fa all’Amstel Gold Race. Straordinaria la corsa dell’atleta della Fdj culminata in un finale al cardiopalmo sul muro di Huy dove era posto il traguardo. Nel tratto più impegnativo, c’è stato l’attacco dell’olandese Annemiek Van Vleuten, ma dietro, dal gruppetto rimasto a giocarsi la vittoria, si è staccata in progressione Cavalli ed è stato duello a due.

Una sfida intensissima nei metri conclusivi, con la cremonese che è riuscita a piazzare l’attacco e a conquistare un altro grande successo. “È incredibile: dopo l’Amstel e la Roubaix non potevo crederci di avere ancora queste gambe oggi. Non è facile battere Annemiek, perché so quanto è forte e abile, ma sono stata capace di attaccare negli ultimi cento metri e a vincere”. Queste le prime parole di Cavalli. Per la cremonese una doppietta straordinaria, prima italiana a conquistare l'Amstel e successo bissato dieci giorni dopo alla Freccia Vallone.

