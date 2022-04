Basket, David Cournooh saluta la Vanoli

CREMONA - Come previsto, quella contro la Germani Brescia è stata l'ultima gara in maglia Vanoli di David Cournooh. La società e il giocatore hanno infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. "A David vanno i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di successi e un sincero ringraziamento per la professionalità e il lavoro svolto in questi due anni di permanenza a Cremona". Cournooh è diuretto a Scafati dove con l'ambizioso club campano disputerà i playoff di serie A2.