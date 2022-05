Calcio, Como - Cremonese: 1-2

Como-Cremonese finisce 1-2

⚽ GOL DEL COMO di Bellemo ma la partita finisce con la vittoria della Cremonese e la conquista della serie A

95' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO

90' 5 minuti di recupero

88' Sostituzione della Cremonese: Valeri per Crescenzi

85' NOTIZIA CLAMOROSA! Perugia in vantaggio, sono 5 minuti dalla A!

84' Sostituzione della Cremonese: Di Carmine per Gondo

79' Sostituzione della Cremonese: Fagioli per Ciofani

60' Cartellino giallo per Ioannou

⚽ 47' GOL DELLA CREMONESE! Rete dal dischetto di Di Carmine, prima doppietta con la maglia della Cremonese

46' CALCIO DI RIGORE per la Cremonese, cartellino giallo per Gori

Inizio secondo tempo

Doppia sostituzione per la Cremonese: Zanimacchia per Stabile e Strizzolo per Baez

Fine primo tempo

43' Annunciato 1 minuto di recupero del primo tempo

⚽ 27' GOL DELLA CREMONESE! Segna Di Carmine su assist di Gaetano, che serve la palla al compagno in avvicinamento da destra all'area avversaria

17' Cartellino giallo a Parigini, calcio di punizione interessante per la Cremonese vicino all'area degli avversari

8' Calcio d'angolo per il Como, che cerca di sbrogliarsi dalla pressione degli agguerriti grigiorossi

1' Fischio d'inizio: Como-Cremonese è iniziata. Il calcio d'inizio è dei grigiorossi

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1):Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Fagioli, Valzania; Zanimacchia, Gaetano, Strizzolo; Di Carmine.

In panchina: Ciezkowski, Sarr, Casasola, Ravanelli, Baez, Gondo, Ciofani, Buonaiuto, Meroni, Bartolomei, Crescenzi, Rafia.

Allenatore: Pecchia.

COMO (4-4-2):Gori; Ioannou, Scaglia, Solini, Vignali; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Cerri, Gliozzi.

In panchina: Facchin, Zanotti, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Ciciretti, La Gumina, Varnier, Nardi, Di Giuliomaria, Peli, Bovolon.

Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.