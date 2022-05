Basket, la Vanoli saluta la A con una grande prova: Trento ko (112-105)

CREMONA - La Guerino Vanoli Basket, dopo 13 stagioni consecutive, saluta la serie A di pallacanestro, vincendo a sorpresa al PalaRadi contro la Dolomiti Energia Trento. Il risultato certamente non contava, ma coach Paolo Galbiati ha dato fondo alla panchina permettendo ai molti giovani del settore giovanile (serbatoio che rappresenta il futuro del club) di calcare il parquet cremonese, viste anche le partenze anticipate di David Cournooh e Verners Kohs.

Il coach Paolo Galbiati

La cronaca: Trento prende subito in mano le redini del match (3-11 al 3', 10-16 al 5'), ma la Vanoli rimane in scia (17-18) e sorpassa sul 19-18. Il primo quarto vede però la Vanoli sotto 19-23. Nel secondo quarto la squadra di casa si riporta in vantaggio grazie all'ottima difesa e alla precisione in attacco (34-31 al 15'), poi Trento riprende in mano le redini della gara e chiude avanti 44-38 all'intervallo lungo. Allunga Trento sul +9 (40-49), ma la Vanoli infila un parziale di 9-0 e impatta al 23'. La formazione ospite ritrova continuità in attacco (52-57 al 26'), ma la Vanoli non ne vuole sapere di mollare e al 30' il tabellone segna 63-65. Biancoblu di casa che al 34' sono avanti 76-71, ma Trento replica immediatamente e risorpassa sul 76-78. Si arriva al finale punto a punto e, dopo la magia di Poeta (azione da 4 punti), la gara va al supplementare (82-82). Ancora tanto equilibrio nell'overtime e ancora la gara si prolunga con un secondo supplementare (96-96). Dopo cinquanta lunghi minuti di gioco ad avere la meglio nel finale è la squadra di casa (112-105).