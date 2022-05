Basket: Della Valle eletto miglior giocatore Serie A 2022. Spagnolo miglior Under 22

BOLOGNA - È Amedeo Della Valle, delle Germani Brescia, l’Mvp, ossia il miglior giocatore della Lega Basket di Serie A al termine della stagione regolare. La guardia della squadra lombarda si è anche aggiudicata il riconoscimento come miglior italiano. Tra gli altri destinatari degli Lba Awards 2022, i premi della Lega Basket, Matteo Spagnolo della Vanoli Basket Cremona come miglior Under 22; Alessandro Pajola della Virtus Segafredo Bologna come miglior difensore; Marco Belinelli della Virtus Segafredo Bologna come miglior sesto uomo. Giocatore rivelazione JP Macura della Bertram Derthona Basket Tortona mentre il titolo di 'rookie dell’anno', ossia miglior esordiente è andato a Nazareth Mitrou-Long della Germani Brescia.

Il team bresciano si è aggiudicato anche i premi per il miglior dirigente con Marco De Benedetto e per il miglior allenatore con Alessandro Magro. Il miglior quintetto del campionato, infine, è composto da Andrea Cinciarini, play-maker della UnaHotels Reggio Emilia; Amedeo Della Valle, guardia della Germani Brescia; Kyle Weems, ala piccola della Virtus Segafredo Bologna; Nicolò Melli, ala grande della A|X Armani Exchange Milano e Tyrique Jones, centro della Carpegna Prosciutto Pesaro. A questi premi va aggiunto quello per il miglior progetto marketing assegnato all’A|X Armani Exchange Olimpia Milano con il progetto 'Partnership Sportive'. (ANSA)