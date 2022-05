Basket: Pallacanestro Crema tutto cuore. Arriva la salvezza

CREMA - Con una prova tutto cuore e al termine dell’ennesima partita dal finale thrilling la Pallacanestro Crema vince la bella dei suoi playout e ottiene la salvezza. Tanto voluta quanto, alla fine, meritata, per quello che si è visto in questa post season. Un clamoroso secondo tempo di Totò Genovese da 20 punti è risultato decisivo per questa vittoria, dopo che i cremaschi hanno faticato per quasi tutta la prima metà tenuti in piedi da Montanari e Venturoli.

Niccolò Venturoli al tiro durante la gara al PalaCremonesi

Il pubblico ci mette davvero poco a mettersi in ritmo, e già dai primi possessi il PalaCremonesi è una bolgia. Crema all’inizio sbaglia moltissime triple e Jesolo può quindi scappare sul 7-19 con l'ex Bovo e Bolpin. Situazione che non sembra migliorare nemmeno nella prima metà di secondo quarto. Venturoli ha però una fiammata da 5 punti consecutivi, e coi liberi di Montanari Crema torna a meno 4. Jesolo risponde col gioco da tre punti di Malbasa, ma Montanari da vero leader segna due canestri in fila per il 22-25 del 18'. Time out Jesolo, ma al rientro in campo Venturoli segna in contropiede e capitan Del Sorbo (alla duecentesima partita in maglia cremasca) sblocca la situazione da tre con la bomba del 27-25.

Nella ripresa, dopo il canestro iniziale di Quaglia, è gran parziale cremasco con Genovese che si sblocca, Venturoli da tre e Montanari in jumper per il 34-27. Jesolo ci prova ma dall'altra parte Genovese punisce con due gran triple per il 40-30. In un amen gli ospiti piazzano un 6-0 con Malbasa e la partita e di nuovo completamente riaperta. Genovese però è in trance, e con un gioco da 4 punti rimette Crema a più 8. I falli iniziano a diventare un problema per i rosanero, con Esposito e Genovese a 4, e Montanari e Cernivani a 3 già prima del 30'. Nella frazione decisiva equilibrio che per i primi minuti non si spezza. Negli ultimi 3 minuti Crema ci entra avanti solo di 1 per la tripla di Busetto (54-53). Crema sbaglia, e Bovo riporta avanti i veneziani.

Genovese con un’altra gran tripla riporta avanti Crema 57-55 a 1'25". Jesolo sbaglia, anche Crema per 3 volte dopo 2 rimbalzi offensivi quando mancano 34". Rossi si prende la tripla ma sbaglia, il rimbalzo è cremasco con 16" da giocare. Viene mandato in lunetta Genovese, la cui mano non trema per il più 4 interno. Partita virtualmente finita, con giallo finale con Bovo che segna da metà campo il meno 2 con due secondi da giocare e ospiti che lamentano una rimessa irregolare. Ultimo libero a segno però con capitan Del Sorbo e alla fine è delirio al PalaCremonesi per questa meritata salvezza.