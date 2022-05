Meo Sacchetti non è più il c.t. della Nazionale

ROMA, 31 MAG - Meo Sacchetti non è più il commissario tecnico della nazionale maschile. Lo rende noto la Federazione italiana pallacanestro, comunicando che, al termine di un incontro a Roma tra il presidente federale, Gianni Petrucci, e il coach è stato risolto l’accordo contrattuale tra le parti. A Sacchetti, che era in carica dal settembre 2017 e ha guidato la nazionale per un totale di 50 partite, sono stati espressi «sentiti ringraziamenti per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli auguri per il prosieguo della sua carriera».

«Non è dipeso da me e non me l'aspettavo». L’ex coach della Vanoli Basket Cremona e ormai ex ct della Nazionale non nasconde l’amarezza dopo l’annuncio della Federbasket della risoluzione dell’accordo con lui al termine dell'incontro con il presidente federale. «Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio - scrive il tecnico su twitter -. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina». Al suo posto in panchina siederà Gianmarco Pozzecco, attualmente vice di Ettore Messina a Milano e già nel giro dei tecnici azzurri. (ANSA)