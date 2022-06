Vanoli, Andrea Conti è il nuovo General Manager

CREMONA - Dopo l'abbandono di Flavio Portaluppi dalla carica di General Manager della Vanoli Basket Cremona, è stato resa ufficiale sul sito della squadra la nomina del suo successore Andrea Conti: "Vanoli Basket comunica di avere affidato l’incarico di General Manager della società ad Andrea Conti. La scelta del Presidente Aldo Vanoli è caduta sul ritorno di Andrea Conti nella società che, sia come giocatore e capitano sia come dirigente, ha contribuito a far crescere nel corso degli anni. È questo il primo tassello per una nuova stagione di ripartenza che vuole restituire entusiasmo e risultati importanti in casa biancoblù".

Il nuovo gm Conti si dice contento di tornare nel team in cui ha passato 11 anni della sua carriera, sia come giocatore che come dirigente. Il presidente Aldo Vanoli: "Sono contento che Andrea Conti abbia risposto positivamente alla nostra proposta e sia tornato a rivestire il ruolo che già è stato suo per quattro anni".