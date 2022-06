Cavec, domenica «Sottocanna in circuito»

CREMONA - L’evento del Cavec è previsto per domenica 5 giugno ed è il più importante e spettacolare del circuito italiano che pone al centro dell'attenzione le “Sottocanna”, motociclette prodotte entro gli anni Trenta del secolo scorso il cui serbatoio è ancora disposto tra i due tubi orizzontali (canne) del telaio. È, questo, il periodo più affascinante della storia della moto, in quanto ancora largamente imparentato col tempo dei pionieri e in grado di esibire un’ampia selezione di modelli prodotti a partire dalla fine dell'Ottocento, anche attorno a ingegnose soluzioni personali.

La locandina dell'evento di domenica 5

IL LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE

Come sempre, ad ospitare la manifestazione sarà il Parco del Po sul cui verde verrà posizionata anche l'ampia area accoglienza, all'interno della quale verrà servito il pranzo ai partecipanti che arriveranno da tutta l’alta Italia, accolti dalle note della “Bourbon Street Band”. Teatro della manifestazione sarà la pista ciclabile, nel circuito italiano delle moto d'epoca già definita la location più spettacolare e sicura tra quelle proposte nelle diverse regioni.

La gran festa delle due ruote “sottocanna” riserva spazio anche a una mostra statica di motociclette costruite fino al 1960 e al relativo concorso di eleganza.

Sottocanna in una passata edizione

Parte importante e integrante della manifestazione sarà anche la mostra “La Vespa dalle origini fino al 1970”, uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al modo e un marchio universalmente conosciuto.

Tra i numerosi modelli esposti sarà possibile ammirare la Vespa 98 del 1946, la V30T meglio conosciuta come “Vacanze Romane”, la “Sei giorni” del 1951, la 125 mod. 53, la 150 GS del 1955, la “Struzzo” sempre del 1955 e tanti altri modelli fino al 1960.

Per moto partecipanti al concorso di eleganza e vespe ci sarà la possibilità di unirsi alle sottocanna nei giri di pista della parata di mezzogiorno. La mattinata sarà invece riservata alle batterie dimostrative delle sottocanna, che rimangono le assolute protagoniste della manifestazione.

Tra le sottocanna segnaliamo alcuni modelli significativi come una Frera SK 350 del 1927, una Stucchi Sidecar del 1924 e una J. Quentin sottocanna prodotta in Francia nel 1904.